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Аналитик Ляшок: с 1 апреля социальные пенсии в РФ вырастут на 7,5%

Аналитик Ляшок: с 1 апреля социальные пенсии в РФ вырастут на 7,5%

Согласно информации, предоставленной старшим научным сотрудником Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктором Ляшок, с 1 апреля текущего года произойдет индексация социальных пенсий в России на 7,5%.

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