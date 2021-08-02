Названы регионы-лидеры по росту киберпреступности

В первом полугодии 2021 года количество преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий в России увеличилось на 20,3 процента в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, следует из данных Министерства внутренних дел РФ.
В первом полугодии 2021 года количество преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий в России увеличилось на 20,3 процента в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, следует из данных Министерства внутренних дел РФ.
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