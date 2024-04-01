Snapdragon 8 Gen 3 наконец-то обошёл Dimensity 9300 в рейтинге производительности Antutu Бенч...

Snapdragon 8 Gen 3 наконец-то обошёл Dimensity 9300 в рейтинге производительности AntutuБенчмарк Antutu опубликовал свежий рейтинг производительности смартфонов на базе Android, подготовленный по итогам тестирования смартфонов в марте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)