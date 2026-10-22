Форвард Тари Исон был удален после 3 минут на площадке в победной встрече с «Рокетс» (128:110). Исон швырнул Пи Джей Вашингтона на паркет со спины, его нарушение было признано неспортивным фолом 2-й степени.
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