Священник заявил, что покупка «освященных» куличей не имеет смысла

Освящение выпечки означает лишь благословение священником верующих.Епископ Савва, викарий Патриарха Московского, заявил, что покупка уже освященных куличей лишена духовного смысла и не может заменить собой участие в таинстве причастия.
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