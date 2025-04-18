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Царьград

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Священник заявил, что покупка «освященных» куличей не имеет смысла

Священник заявил, что покупка «освященных» куличей не имеет смысла

Освящение выпечки означает лишь благословение священником верующих.Епископ Савва, викарий Патриарха Московского, заявил, что покупка уже освященных куличей лишена духовного смысла и не может заменить собой участие в таинстве причастия.

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