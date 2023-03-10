Чемпионат Франции. «Лилль» против «Лиона»

«Лилль» в пятницу примет «Лион» в 27-м туре Лиги 1. В субботу «ПСЖ» сыграет в гостях с «Брестом». В воскресенье «Монако» Александра Головина встретится дома с «Реймсом», «Марсель» – со «Страсбуром».
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