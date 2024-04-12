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Выбор пленки для теплицы: полиэтиленовая против армированной

Выбор пленки для теплицы: полиэтиленовая против армированной

Выбор пленки для теплицы: полиэтиленовая против армированной Тамара АрноПри выборе пленки для теплицы, важно учитывать несколько ключевых факторов, чтобы обеспечить оптимальные условия для роста растений и долговечность самой конструкции.

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