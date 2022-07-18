«Брюгге» выиграл Суперкубок Бельгии в 17-й раз

«Брюгге» победил «Гент» (1:0) в матче за Суперкубок Бельгии. Сине-черные выиграли трофей в 17-й раз, обновив национальный рекорд.
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