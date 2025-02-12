Право на рождение после смерти: анализ постановления Конституционного суда о ВРТ

Постановление Конституционного Суда РФ от 11 февраля 2025 года стало важным событием для российского права, особенно в области защиты прав детей, рожденных с использованием вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).
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