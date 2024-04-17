Площадь Революции в Челябинске закроют для пешеходов

В Челябинске ограничат передвижение пешеходов по главной площади. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления культуры Челябинска, сегодня, 17 апреля, на площади Революции пройдет первая тренировка торжественного построения войск Челябинского гарнизона, приуроченного к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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