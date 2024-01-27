JPCS: люди в депрессии не могут долго думать о хороших и радостных событиях

Израильские ученые из Еврейского университета в Иерусалиме выяснили, что люди с диагнозом большого депрессивного расстройства (БДР) чаще и проще отвлекаются от позитивных переживаний по сравнению со здоровыми людьми.
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