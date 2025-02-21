Бесплатная кооперативная кампания Delta Force “Черный ястреб” уже доступна Разр...

Бесплатная кооперативная кампания Delta Force “Черный ястреб” уже доступнаРазработчики Delta Force: Black Hawk Down официально объявили о выходе кооперативной кампании “Черный ястреб”, воссоздающей одно из самых напряженных сражений современности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)