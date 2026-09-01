В Японии выпустят 4К-версию «Ковбоя Бибопа» к 25-летию фильма

Полнометражный фильм «Ковбой Бибоп: Дверь в небеса» (Cowboy Bebop: Knockin' on Heaven’s Door, 2001) получит повторный прокат в Японии в формате 4KПолнометражный фильм «Ковбой Бибоп: Дверь в небеса» (Cowboy Bebop: Knockin' on Heaven’s Door, 2001) получит повторный прокат в Японии в формате 4K, сообщает IXBT.