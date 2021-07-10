10 июля кировчанам не советуют обманывать, подбирать деньги на улице и смеяться перед зеркалом

Прогноз погоды, народные приметы и необычные праздники сегодня, в субботу, день Самсона СеночногоСегодня кировчан, наконец, ожидает лёгкий дождик, дневная температура воздуха опустится до + 25, а к вечеру и вовсе до + 14, ветер северный, 4-6 м/с.