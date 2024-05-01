Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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На стадионе в Москве, таджики и узбеки, проигравшие русским футболистам со счетом 13:0 устроили массовую драку с нашими ребятами

На стадионе в Москве, таджики и узбеки, проигравшие русским футболистам со счетом 13:0 устроили массовую драку с нашими ребятами

Интересная жизнь с Vera Star В Москве произошел очередной культурный обмен между выходцами из Средней Азии и нашими соотечественниками, закончившийся безобразной дракой инициированной любителями рассыпчатого плова.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Выгнать нахрен из России описанное в статье мигрантское стадо.
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11 час.
W
Walery
А что... - СОБР и ОМОН там не присутствовали... почему?  Или это было банально запланированное мероприятие - покусать россиян?
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1 час.
Sergey
опять поноют.... и все им простят, может штраф выпишут.... за мелкое хулиганство!
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23 мин.

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