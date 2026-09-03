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Царьград

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Лавров обвинил AUKUS в несоответствии нормам МАГАТЭ на ВЭФ

Лавров обвинил AUKUS в несоответствии нормам МАГАТЭ на ВЭФ

На ВЭФ, который проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке, Сергей Лавров заявил, что деятельность AUKUS (Австралия, Британия, США) не соответствует стандартам МАГАТЭ.

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