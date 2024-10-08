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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Пашков: «Вратарская проблема есть в большинстве клубов КХЛ. Десяток лучших голкиперов России выступает в Северной Америке – это не так легко компенсировать»

– Как оцените старт чемпионата для российской вратарской школы? – Если обобщать, то в большинстве клубов КХЛ существует вратарская проблема.

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