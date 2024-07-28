Русский музей опубликовал виртуальный тур по выставке картин архимандрита Алипия

Выставка открылась в прошлом августе в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре Сегодня исполнилось 110 лет со дня рождения архимандрита Алипия, в честь этого Русский музей представляет виртуальный тур по выставке «Коллекция картин архимандрита Алипия (Воронова)», сообщает Телеграм-канал «Государственный Русский музей».