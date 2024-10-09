В 2025 году «Аэрофлот» полностью перейдет на отечественное ПО

Владимир Морж

Это всё разрабатывалось ещё в 90-е. Но потом все авиакомпании перешли на западные гнилые системы, которые все данные успешно передавали ЦРУ. В начале 2000 была ещё попытка вернуть системы обслуживания компании в Россию. Саме же смешное, что такие системы уже были и эксплуатировались. Сколько денег ушло на запад!