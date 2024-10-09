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В 2025 году «Аэрофлот» полностью перейдет на отечественное ПО

В 2025 году «Аэрофлот» полностью перейдет на отечественное ПО

Генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил о полном переходе компании на отечественное программное обеспечение к 2025 году.

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Комментарии
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Владимир Морж
Это всё разрабатывалось ещё в 90-е. Но потом все авиакомпании перешли на западные гнилые системы, которые все данные успешно передавали ЦРУ. В начале 2000 была ещё попытка вернуть системы обслуживания компании в Россию. Саме же смешное, что такие системы уже были и эксплуатировались. Сколько денег ушло на запад!
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