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Царьград

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В Подмосковье в этом году высадят три миллиона деревьев

В Подмосковье в этом году высадят три миллиона деревьев

Миллионы новых деревьев и ИИ на страже: как спасают леса Подмосковья.Подмосковные леса занимают свыше 40% всей территории региона, поэтому уход за ними и их восстановление остаются среди ключевых задач.

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