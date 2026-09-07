В Подмосковье в этом году высадят три миллиона деревьев

Миллионы новых деревьев и ИИ на страже: как спасают леса Подмосковья.Подмосковные леса занимают свыше 40% всей территории региона, поэтому уход за ними и их восстановление остаются среди ключевых задач.
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