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Горелкин рассказал, как Россия усиливает борьбу с дипфейками

Горелкин рассказал, как Россия усиливает борьбу с дипфейками

Выявление дипфейков стало одной из ключевых задач в рамках новой правительственной концепции, направленной на повышение уровня цифровой грамотности граждан РФ.

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