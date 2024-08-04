Как тебе такое, Илон Маск?

Бизнесмен, который давно пытается покорить Марс, но пока не свершилось, стал отцом двенадцати детей Павел Дуров Соцсети Павла Дурова Бизнесмен, который давно пытается покорить Марс, но пока не свершилось, стал отцом двенадцати детей.