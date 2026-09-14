Алина Загитова откроет школу фигурного катания в Казани

Олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила об открытии своей школы фигурного катания в Казани. В подкасте на YouTube она отметила, что попасть в школу будет несложно, и выразила желание стать хорошим тренером.
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