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Царьград

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Алина Загитова откроет школу фигурного катания в Казани

Алина Загитова откроет школу фигурного катания в Казани

Олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила об открытии своей школы фигурного катания в Казани. В подкасте на YouTube она отметила, что попасть в школу будет несложно, и выразила желание стать хорошим тренером.

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