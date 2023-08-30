Atomic Heart, ностальгия и перевод смыслов

В марте я написал текст о трудностях перевода L.A. Noire, где попытался ответить на вопрос: как с наименьшими потерями адаптировать на русский язык игру, которая намеренно использует специфическую устаревшую лексику, чтобы казаться аутентичной своей эпохе — американским сороковым? 2023-й предоставил нам другой интересный объект для рассмотрения: действие Atomic Heart происходит в том же временном периоде (на восемь лет позже: 1955-й против 1947-го), она делает большую ставку на сеттинг, а её персонажи говорят по-русски — какие сложности возникли у её локализаторов на английский?.