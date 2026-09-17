Лавров заявил, что материального эффекта в отношениях с США пока не предвидится

Власти США отличаются от европейских лидеров своей способностью серьезно разговаривать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии IV Конгресса Международного движения русофилов.
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