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Лавров заявил, что материального эффекта в отношениях с США пока не предвидится

Лавров заявил, что материального эффекта в отношениях с США пока не предвидится

Власти США отличаются от европейских лидеров своей способностью серьезно разговаривать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии IV Конгресса Международного движения русофилов.

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