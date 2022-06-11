В бригаде "Восток" предложили предоставить знак отличия для родных участников спецоперации

Основатель бригады "Восток" сил Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский предложил разработать дизайн единого знака отличия для людей, чьи родственники принимают участие в специальной военной операции на Украине и в Донбассе.
Основатель бригады "Восток" сил Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский предложил разработать дизайн единого знака отличия для людей, чьи родственники принимают участие в специальной военной операции на Украине и в Донбассе.
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