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Кучаев о фигурном катании: «Больше всего слежу за Трусовой. Спрашиваю у Радионовой: «Как там рязанская?»

Константин Кучаев рассказал об отношении к фигурному катанию. – Смотришь фигурное катание? – Когда Лена (девушка хавбека ЦСКА – Елена Радионова, фигуристка, бронзовый призер чемпионата мира – прим.

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