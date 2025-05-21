Александр Муравский: "Александр Муравский: "Сейчас нам просто подают кота в мешке"

Власти Молдовы называют фейком и ложью заявления оппозиции о том, что страну при вступлении в Евросоюз заставят разрешить продажу сельхозземель иностранцам, но на самом деле республика не сможет этого избежать, и может договориться только об отсрочке снятия запрета на продажу земли иностранным гражданам.