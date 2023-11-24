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Полковник Матвийчук: Военные России готовятся к освобождению Харькова

Полковник Матвийчук: Военные России готовятся к освобождению Харькова

Военный эксперт, бывший разведчик и офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что российские военнослужащие готовятся к наступлению, целью которого является освобождение Харькова, Херсонской и Запорожской областей.

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