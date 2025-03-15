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Crew Dragon с российским космонавтом Песковым стартовал к МКС

Crew Dragon с российским космонавтом Песковым стартовал к МКС

Американский космический корабль Crew Dragon от компании SpaceX, в котором находится российский космонавт Кирилл Песков, стартовал в пятницу к Международной космической станции (МКС) в рамках миссии Crew-10.

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