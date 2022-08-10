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«Каролина» продлила Нечаса на 2 года с кэпхитом 3 млн долларов

«Каролина» продлила форварда Мартина Нечаса на 2 года и 6 миллионов долларов.  Средняя зарплата 23-летнего чеха составит 3 млн долларов за сезон (2,5 млн в первом сезоне и 3,5 млн – во втором).

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