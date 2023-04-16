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The Washington Post: США не уверены в успехе контрнаступления украинцев

The Washington Post: США не уверены в успехе контрнаступления украинцев

РИАМО - 16 апр. Внешнеполитический обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнейшес отметил, что американские должностные лица не уверены в способности украинских сил показать значительные успехи в ходе будущего наступления, сообщает ТАСС.

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