Совместно с коллегами из администрации Сочи провели обход в микрорайоне Гагаринский

⁣⁣⁣⁣⁣пo⁣ля⁣ки моля⁣т p⁣ос⁣си⁣ю "во⁣йти⁣ в и⁣х полож⁣ение"⁣ и понизи⁣ть цен⁣ник⁣ на⁣ газ. Отв⁣ет Лав⁣рова⁣ ⁣выбил из колеи всех на Западе