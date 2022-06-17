Совместно с коллегами из администрации Сочи провели обход в микрорайоне Гагаринский

Депутат краевого парламента Виктор ТепляковБыл проведён комиссионный обход микрорайона Гагаринский вместе с коллегами из администрации Центрального района, разными профильными структурами мэрии, с полицией, которая работает на данной территории.
Депутат краевого парламента Виктор ТепляковБыл проведён комиссионный обход микрорайона Гагаринский вместе с коллегами из администрации Центрального района, разными профильными структурами мэрии, с полицией, которая работает на данной территории.
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