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Совместно с коллегами из администрации Сочи провели обход в микрорайоне Гагаринский

Совместно с коллегами из администрации Сочи провели обход в микрорайоне Гагаринский

Депутат краевого парламента Виктор ТепляковБыл проведён комиссионный обход микрорайона Гагаринский вместе с коллегами из администрации Центрального района, разными профильными структурами мэрии, с полицией, которая работает на данной территории.

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