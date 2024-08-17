Гибридная война. Кто и как нам врет Достаточно долго раздумывал над вопросом, который волнует многих, но о котором говорят настолько обтекаемо, что после дискуссии всегда тема остается не раскрытой.
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Гибридная война. Кто и как нам врет Достаточно долго раздумывал над вопросом, который волнует многих, но о котором говорят настолько обтекаемо, что после дискуссии всегда тема остается не раскрытой.
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