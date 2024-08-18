Невоенный анализ-69. Блицхрюк.

Если бы они учили историю, они бы знали, что даже сдача Москвы не заставит Россию капитулировать. Россия как пружина, чем больше враг продвигается, на ее территорию, тем сильнее и дальше его отбросит прочь.

Лш

Лариса шумбасова

Никаких переговоров и договоров!!! Население Украины должно уяснить для себя, доходчиво донести до детей и внуков, что главный враг для них и всех это США и НАТО!!! А воевать славянам со славянами - глупость последняя , насмешка паскудного тупого Запада!!! А если уж так хочется в демократический европейский мир - то освободите от себя исконно русские города и земли!! Уговаривать и удерживать никто не станет!!!