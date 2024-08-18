Александр Роджерс Минутка высокой моды в связи с номером выпускаТрадиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не Цицерон, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.
Невоенный анализ-69. Блицхрюк.
Комментарии
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kredy natasha
Ох, уж этот Роджерс! Даёт прикурить!
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16 час.
Игорь Ямкач
Если бы они учили историю, они бы знали, что даже сдача Москвы не заставит Россию капитулировать. Россия как пружина, чем больше враг продвигается, на ее территорию, тем сильнее и дальше его отбросит прочь.
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13 час.
Лш
Лариса шумбасова
Никаких переговоров и договоров!!! Население Украины должно уяснить для себя, доходчиво донести до детей и внуков, что главный враг для них и всех это США и НАТО!!! А воевать славянам со славянами - глупость последняя , насмешка паскудного тупого Запада!!! А если уж так хочется в демократический европейский мир - то освободите от себя исконно русские города и земли!! Уговаривать и удерживать никто не станет!!!
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8 час.
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