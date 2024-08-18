Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 337 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • КУАТ
    - "Не надо только жаловаться Людмиле, что я тебе тыкаю." - зачем? Может ещё зад подтирать? Учить умываться, чистить з...Как лицо "Царьгра...
  • Александр Харченко
    И чем же автор лучше или хуже Подоляки и прочие?  Если исключительно за собой оставляет право глаголящего истину.Инфополитика. Под...
  • Александр Симаков
    Это по-куатски.Как лицо "Царьгра...

Невоенный анализ-69. Блицхрюк.

Невоенный анализ-69. Блицхрюк.

Александр Роджерс Минутка высокой моды в связи с номером выпускаТрадиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не Цицерон, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
kredy natasha
Ох, уж этот Роджерс! Даёт прикурить!
Ответить
16 час.
Игорь Ямкач
Если бы они учили историю, они бы знали, что даже сдача Москвы не заставит Россию капитулировать. Россия как пружина, чем больше враг продвигается, на ее территорию, тем сильнее и дальше его отбросит прочь.
Ответить
13 час.
Лш
Лариса шумбасова
Никаких переговоров и договоров!!! Население Украины должно уяснить для себя, доходчиво донести до детей и внуков, что главный враг для них и всех это США и НАТО!!! А воевать славянам со славянами - глупость последняя , насмешка паскудного тупого Запада!!! А если уж так хочется в демократический европейский мир - то освободите от себя исконно русские города и земли!! Уговаривать и удерживать никто не станет!!!
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх