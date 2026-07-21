С начала сезона в Алтайском крае 15 человек обратились к врачам после укусов гадюк

Даже при своевременном обращении к врачу последствия укуса гадюки полностью исчезают не сразу С начала лета 2026 года в центр острых отравлений Краевой больницы скорой медицинской помощи № 2 поступили 15 жителей Алтайского края, пострадавших от укусов гадюк.