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С начала сезона в Алтайском крае 15 человек обратились к врачам после укусов гадюк

С начала сезона в Алтайском крае 15 человек обратились к врачам после укусов гадюк

Даже при своевременном обращении к врачу последствия укуса гадюки полностью исчезают не сразу С начала лета 2026 года в центр острых отравлений Краевой больницы скорой медицинской помощи № 2 поступили 15 жителей Алтайского края, пострадавших от укусов гадюк.

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