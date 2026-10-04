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Как выглядит МГУ изнутри: студентка показала главное здание

Как выглядит МГУ изнутри: студентка показала главное здание

Студентка МГУ решила показать, что находится внутри главного здания университета. По её словам, попасть туда можно только по студенческому, а дальше начинается настоящий лабиринт из коридоров, лестниц и лифтов.

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