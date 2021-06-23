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Раскрыта тайна происхождения Капитолийской волчицы

Раскрыта тайна происхождения Капитолийской волчицы

https://x-files   Раскрыта тайна происхождения Капитолийской волчицы Самый известный миф Вечного города гласит, что его основатели – близнецы Ромул и Рем, сыновья бога Марса, сразу после рождения были брошены в Тибр злобным родственником Амулием.

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Одиссей
по поводу Капитолийской волчицы.... не знаю, кто там ее отливал, но я о другом.... со школьных лет меня смущали явно однокоренные слова люпус - волк (из пословицы) и лупанарий - бордель (из Спартака). Напрашивается однокоренное же словечко типа ЛУПА (гусары, молчать!!) со значением что-то вроде СУКА. Но тогда возникает вопрос, а кто, собственно, спас легендарных младенцев? Или никакого спасения не было и они-таки ее дети и история Др.Рима поворачивается совсем другой стороной.
Юрий Ильинов
Древний Рим многие исследовали, и он действительно поворачивается при этом другой стороной, т.е. попросту исчезает. Но, и в легендах встречается исторический смысл: Римская империя многое присвоила от Византийской, сука.

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