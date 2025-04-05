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Минпросвещения РФ займется реестрами наставников и НКО для работы с трудными подростками

Минпросвещения РФ займется реестрами наставников и НКО для работы с трудными подростками

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок формирования двух ключевых реестров: наставников, занимающихся профилактикой подростковой безнадзорности, и организаций, участвующих в этой работе.

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