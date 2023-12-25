Услугами «серых» грузоперевозчиков пользовался крупный иностранный и российский бизнес

Свыше 100 иностранных компаний, среди которых Сoca-Cola, Nestle, PepsiCo, OBI, IKEA, а также крупные российские игроки «Технониколь», «Черкизово» пользовались услугами грузоперевозчиков, которые с помощью «серых» схем уходили от налогов.
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