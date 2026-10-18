14 октября в ходе слушаний во французском парламенте начальник Генштаба армии генерал Жак де Монгро представил предварительный анализ контрнаступательной операции ВСУ «Вивальди», которая велась на Краснолиманском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Подвинуть нас в т...
- ЕС захватил очере...
- А Латвия не будет м...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым