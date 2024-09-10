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В Штатах обсуждают секретный доклад Белого дома об американской стратегии войны на Украине

В Штатах обсуждают секретный доклад Белого дома об американской стратегии войны на Украине

Reuters сообщает:  Белый дом направил Конгрессу секретный доклад о своей стратегии войны на Украине. Законодатели хотят знать, как и с помощью чего администрация собирается добиться победы Украины, что в текущих условиях равнозначно эффективному расходованию выделяемых Киеву средств.

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Комментарии
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Vasily Golov
ВКС России знают опыт применения авиации США.Или США и Украина рассчитывают на мешок гуманизма у Путина,командиров СВО и солдат?Как только нанесут удар по тылам России,так вся бомбардировочная авиация нанесет удары по городам и мостам.Вызвав гнев населения,лишив путей снабжения ВСУ.Тогда СВО перейдет в фазу войны.Если мешается НАТО,то удар получат города-центры принятия решений.Вмешательство США- фаза самоуничтожения
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19 час.
VG
Vasily Golov
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