Vasily Golov

ВКС России знают опыт применения авиации США.Или США и Украина рассчитывают на мешок гуманизма у Путина,командиров СВО и солдат?Как только нанесут удар по тылам России,так вся бомбардировочная авиация нанесет удары по городам и мостам.Вызвав гнев населения,лишив путей снабжения ВСУ.Тогда СВО перейдет в фазу войны.Если мешается НАТО,то удар получат города-центры принятия решений.Вмешательство США- фаза самоуничтожения