Астраханский министр образования исполнила новогоднее желание двойняшек

Вероника и Артём Майоровы оставили свои письма на ежегодной «Ёлке желаний». Глава регионального минобразования Мария Шалак приняла участие в акции и исполнила новогоднюю мечту двойняшек: ребята попросили наборы «Лего».
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