"Clayface," in theaters Friday, uses the Batman villain origin story as a way to explore body horror and the corruption of revenge in a graphic tale.
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