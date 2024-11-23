Новый глава Евросовета Кошта: Трамп не допустит краха Украины

Избранный президент США Дональд Трамп не рискнет останавливать поддержку Украины. Об этом Financial Times заявил новый глава Евросовета, бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта, который вступит в должность 1 декабря.
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