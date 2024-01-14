28 Рок-Альбомов, которые мы ждем в 2024 году - 3

ПРОДОЛЖЕНИЕ , начало ЗДЕСЬ , часть 2 ЗДЕСЬ 20. Sheryl Crow, ‘Evolution’ (Maрт. 29) Помните, когда рок-звезды преждевременно объявляли о своем уходе, но затем возвращались? Кроу (Crow) сделала альбом, аналогичный Threads 2019 года, когда она сказала, что закончила делать записи.