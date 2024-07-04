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Царьград

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Мигранты устроили массовую драку в сквере на Богородского в Нижнем Новгороде

Мигранты устроили массовую драку в сквере на Богородского в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде вспыхнул конфликт между мигрантами, работающими на благоустройстве сквера.В сквере на Богородского произошла массовая потасовка между мигрантами, пишет "Время Н" со ссылкой на очевидцев.

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