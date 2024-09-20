Магнус Карлсен выступил против возвращения российских и белорусских шахматистов

Норвежский шахматист Магнус Карлсен заявил, что выступает против полноценного возвращения российских и белорусских спортсменов на международные турниры под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии