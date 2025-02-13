WSJ: Израиль планирует нанести удары по ядерным объектам Ирана в 2025 году

Global Look Press/Yin Dongxun/Xinhua Разведывательные службы США пришли к выводу, что Израиль может атаковать иранские ядерные объекты в 2025 году, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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