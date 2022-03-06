И ещё один брифинг Минобороны РФ на сегодня. Главное: — Украинская сторона категорически отвергает взаимодействие по вопросам эвакуации людей из Харькова и Сумы; — Тысячи людей с начала спецоперации хотят покинуть Украину и выехать в Россию, но киевские власти отказываются их выпускать; — В целях устрашения украинские СМИ распространяют информацию о создании лагерей для иностранцев и граждан, не поддерживающих киевский режим; — На Украине радикалы проводят этнические чистки, не имеющих украинских паспортов лиц боевики уводят в неизвестном направлении; — Из зон проведения военной операции на Украине эвакуировано более 163 тысяч человек.